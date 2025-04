Visuliazação: 0

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, solicitou à Fifa que considere elevar para 64 o número de participantes da Copa do Mundo de 2030, “por uma única vez”, e que o torneio seja disputado em três continentes, como está previsto. “Estamos propondo, por uma única vez, realizar este centenário com 64 seleções em três continentes, simultaneamente, para que todos os países tenham a oportunidade de viver a experiência de uma Copa do Mundo e para que ninguém neste planeta fique de fora desta festa”, disse nesta quinta-feira (10) o dirigente, em uma mensagem por ocasião do 80º Congresso da Conmebol, realizado por videoconferência, e que contou com a participação do presidente da Fifa, Gianni Infantin.

O encontro destacou “o marco excepcional” que será a Copa do Mundo para celebrar os 100 anos do futebol organizado. A ideia de Domínguez está inserida na proposta de realizar um grupo da Copa do Mundo integralmente na América do Sul. Segundo ele, o futebol sul-americano “está mais forte e unido do que nunca”. O crescimento superou os 400% desde que Domínguez assumiu, em 2016, sendo “provavelmente o maior deste século em todo o mundo”.

*Com infomações da AFP

Publicado por Sarah Paula