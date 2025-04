Visuliazação: 1

O futebol peruano foi abalado pela trágica morte do jogador Helar Gonzáles Altamirano, de apenas 21 anos, na terça-feira (8). O atleta, que atuava pelo Real Titan, sofreu um grave acidente durante uma partida contra o Defensor Nueva Cajamarca, quando colidiu de cabeça com o goleiro adversário. O impacto resultou na ruptura de uma artéria cerebral, levando a consequências fatais. Após o acidente, Helar recebeu atendimento imediato no campo e foi rapidamente transferido para um hospital em Moyobamba. Infelizmente, apesar dos esforços médicos, ele não sobreviveu aos ferimentos.

O pai do jogador, José, compartilhou a dor da perda e recordou o sonho de Helar de se tornar um grande nome no futebol. A morte de Helar Gonzáles Altamirano gerou uma onda de luto no esporte. O clube Real Titan fez uma homenagem ao jovem jogador, destacando sua dedicação e paixão pelo futebol. A Federação Peruana de Futebol (FPF) também se manifestou, enviando condolências à família, amigos e à equipe do atleta, demonstrando a solidariedade da comunidade esportiva.

