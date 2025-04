Visuliazação: 0

A Jovem Pan anuncia o JP RUN, seu novo projeto dedicado ao universo da corrida de rua. Mais do que um esporte, a corrida é hoje um dos estilos de vida mais praticados e admirados no Brasil — e a emissora entra nesse território com uma iniciativa multiplataforma que combina conteúdo, engajamento e experiências reais para corredores de todos os perfis. A ação será distribuída nas principais frentes da Jovem Pan — rádio, TV, digital e redes sociais — e abre espaço para a participação ativa de marcas que queiram se associar a uma audiência conectada, engajada e em movimento.

O Brasil é atualmente o terceiro maior mercado de corrida de rua do mundo, com mais de 4 milhões de praticantes. Em 2024, o número de eventos no país cresceu 29%, evidenciando o potencial de um segmento que alia performance, prazer, disciplina e comunidade. Para 2025, a expectativa é de que o setor cresça mais 26% e alcance, pela primeira vez, a marca de R$ 1 bilhão em receita.

São Paulo lidera esse movimento de expansão. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (Abraceo), o estado realizou 734 provas oficiais em 2024 — um crescimento de 33,45% em relação ao ano anterior. Os dados reforçam a força da corrida como prática coletiva e estilo de vida urbano, com enorme potencial para ações de marca, conteúdo e experiências.

“A corrida de rua é um território estratégico para a Jovem Pan, que vem ampliando sua presença no universo esportivo com projetos especiais multiplataforma. Com o JP RUN, vamos oferecer conteúdo de qualidade, experiências reais e engajamento contínuo para quem vive a corrida como estilo de vida — dos iniciantes aos mais experientes. É uma iniciativa que reforça nosso papel como marca relevante, conectada aos interesses e hábitos da audiência”, diz Thalita Vieira, diretora de Marketing do Grupo Jovem Pan.

O JP RUN oferece um conjunto completo de entregas editoriais e de marca: conteúdos especializados, desafios práticos, presença de talentos da emissora, histórias de superação e ativações digitais e presenciais com alto potencial de engajamento. O projeto foi concebido para permitir a cocriação com parceiros comerciais, com formatos versáteis e soluções integradas que conectam marcas a um público altamente envolvido.

“A Jovem Pan sempre acompanhou de perto as transformações do comportamento do público e do mercado, e o JP RUN nasce justamente desse olhar atento. É uma iniciativa que une relevância editorial, conexão emocional e oportunidades comerciais em torno de um dos estilos de vida mais presentes no cotidiano do brasileiro. Estamos investindo em um projeto sólido, com capacidade de gerar valor para a audiência, engajamento real para as marcas e fortalecimento da presença da Jovem Pan no universo esportivo“, destaca Roberto Araújo, presidente do Grupo Jovem Pan.

A ação é uma realização da Jovem Pan, por meio da LIVE — sua área de projetos especiais e branded content. O JP RUN foi idealizado como uma iniciativa estratégica para conectar a marca ao crescente público apaixonado por corrida no Brasil — e já está aberto à participação de marcas que queiram fazer parte desse movimento.