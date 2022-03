Avalie o post

Após cometer o crime, mulher tirou a própria vida

Bahia – Uma mulher identificada como Rayssa Santana matou o próprio filho asfixiado, um bebê de 1 ano e 4 meses, e tirou a própria vida após o crime. O caso aconteceu na última sexta-feira (18) no Distrito de Cocão, no estado da Bahia. Antes do crime, a mulher gravou um vídeo de despedida destinado ao marido. Com o filho no colo, a mulher se despede. Ela começa o vídeo falando que foi muito feliz nos quatro anos de casamento e pede perdão ao esposo.

“Meu amor, só gravei esse vídeo para você ver seu filho, porque são nossas últimas imagens. Gostaria que você soubesse que eu te amei muito, te amo muito, e que a gente foi muito feliz. Eu fui muito feliz nesses quatro anos de casada com você. Você é uma ótima pessoa. Um marido melhor Deus não poderia me dar. Me perdoe por isso”, disse.

No vídeo, ela não diz o motivo do crime, mas afirma que falhou como esposa e como mãe, mas que tem que levar a criança para que o marido possa seguir sua vida. ”Vai ser difícil, mas pode seguir sua vida, tá bem? Em breve você vai se encontrar com Jessé, na glória. Mas, para mim, eu acho que Deus não vai me perdoar pelo que eu fiz. Tchau, adeus. Dá tchau ao papai”, completou ela.

A Polícia Militar foi acionada para a casa, onde os corpos da mulher e da criança foram encontrados. Os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal de Valença. Não há detalhes sobre a motivação do crime.

Veja o vídeo:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

