Nessa terça-feira, 22, iniciou a “Semana Municipal de Prevenção a Acidentes e Combate à Violência no Trânsito”. A ação, que é organizada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), foi lançada na avenida Rodrigo Otávio, bairro Crespo, zona Sul da cidade. Na ocasião, houve orientação e sensibilização para os cuidados em travessia de via para quem anda a pé.

Segundo o Diretor de Educação do IMMU, Pedro Miranda, a ação tem o objetivo de conscientizar condutores de veículos, pedestres, motociclistas e ciclistas, com foco na redução de acidentes de trânsito.

”Hoje estamos aqui trazendo essa orientação aos alunos dessa escola, que fazem uso dessa faixa de pedestres para que eles possam usar com segurança, fazendo sinal de que ele realmente quer atravessar a faixa, e só atravessar a partir do momento que os carros estejam parados para que não haja qualquer incidente ou acidente fatal,” disse o diretor de educação do IMMU.

A Semana Municipal de Prevenção a Acidentes e Combate à Violência no Trânsito foi criada no ano de 2014, em alusão ao acidente que resultou na morte de 16 passageiros que estavam em um micro-ônibus que trafegava na avenida Djalma Batista, e colidiu com um caminhão, no dia 28 de março daquele ano.

A programação que iniciou nessa terça-feira, 22, segue até o dia 28 de março. Entre os trabalhados que serão realizados, se destacam atividades que vão ocorrer nas ruas e escolas da capital.

”Nós temos ações internas e externas nas escolas, ou seja nós trabalhamos com a faixa de pedestre orientando o pedestre na travessia da faixa de forma segura, e dentro das escolas também vamos durante a semana, fazer palestras e brincadeiras com a segurança no trânsito voltado para crianças dentro das escolas,” reforçou Pedro.

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

Fonte