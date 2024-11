Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma agressão no município de Manicoré (a 332 quilômetros a sudoeste de Manaus). No registro, uma mulher agride fisicamente a suposta amante do seu marido em uma praça, após descobrir o caso extraconjugal.

De acordo com informações preliminares, a mulher traída havia contratado a amante do seu marido para trabalhar em sua casa, sem suspeitar do envolvimento amoroso que, posteriormente, viria a acontecer.

“Eu te dei trabalho lá em casa e tu de olho no meu marido. Sua miserenta. Mostra a sua cara aí que fica dando em cima do marido dos outros. Não tem vergonha nessa sua cara, não? Então vai te embora porque lá em casa tem câmera. Eu vou filmar a hora que tu entrar e sair”, diz a mulher.

No vídeo, é possível ver a esposa puxando os cabelos da suposta amante e desferindo tapas em seu rosto. O momento tenso só chega ao fim quando alguns homens chegam e separam as mulheres.

Confira o vídeo: