Iga Swiatek, atual campeã e uma das principais candidatas ao título no WTA Finals, surpreendeu ao ser eliminada na fase de grupos. Apesar de ter conseguido uma vitória convincente sobre Daria Kasatkina, com um placar de 6/1 e 6/0, sua saída do torneio foi determinada pelo saldo de sets. A situação se complicou ainda mais quando Barbora Krejcikova derrotou Coco Gauff. O grupo Laranja terminou em um empate triplo, com Krejcikova se destacando ao garantir a primeira posição. Gauff ficou em segundo lugar, enquanto Swiatek não conseguiu avançar para as semifinais.

Essa eliminação precoce da campeã em título foi uma grande surpresa para os fãs e especialistas do esporte. As semifinais do torneio já estão definidas, com Krejcikova se preparando para enfrentar Zheng Qinwen. Por outro lado, Gauff terá pela frente Aryna Sabalenka em um duelo que promete ser emocionante. Krejcikova, ao comentar sobre sua classificação, expressou sua alegria por alcançar essa fase do torneio, ressaltando que sua vitória em Wimbledon foi um dos momentos mais marcantes de sua carreira até o momento.

