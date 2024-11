O Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM) participou nesta quarta-feira (6) do Workshop “Consultation em Contratos de Concessão”, realizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em Brasília. Representando a entidade na sessão “Cobrança das Atividades de Carga em Aeroportos”, o coordenador da Comissão CIEAM de Logística, Augusto César Rocha, participou por videoconferência.

Além do coordenador, a pauta foi debatida juntamente com a coordenadora de regulação da Vinci Airports, Bruna Tomé, e o coordenador de projetos também da Vinci Airports, Leonardo Souza. Participaram, ainda, o analista de cargas, Felipe Silva, e a gerente de cargas do Grupo CCR, Lilian Santos.

Augusto fez análises de pontos apresentados pelos representantes da Vinci, mostrando seu posicionamento enquanto especialista e expôs a visão da indústria, do ponto de vista logístico e tributário.

“Eu acho que a Anac está atuando de maneira tímida tanto no ambiente estatal (antiga Infraero) quanto agora no ambiente de concessão (atual Vinci). Eu entendo que a gente precisa transformar o norte do Brasil em uma área tomada por aviões, aeroportos e por voos nós temos uma área muito grande com ausência de infraestrutura e o voo vira um fator determinante nessa condição”, apontou Augusto.

Augusto falou ainda sobre o aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus, ser o terceiro aeroporto de cargas mais importantes do país.

“ O Aeroporto de Manaus é o terceiro aeroporto de cargas mais importante do Brasil. poderia íamos até ter muito mais cargas do que temos. se usássemos para o comércio eletrônico e para o fluxo de cargas da América do Norte para o Brasil, entrando por Manaus, essa seria uma oportunidade expressiva”, completou o coordenador da comissão de logística.

Destacamos que o workshop foi fruto da manifestação do CIEAM sobre a revisão da proposta de ajuste das tarifas no TECA Manaus. O CIEAM permanece atuante para garantir o equilíbrio e a competitividade da indústria amazonense.

