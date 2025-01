A mãe do jovem Rafael Liberato da Silva, 25, ficou desesperada ao ver o corpo do filho assassinado com cinco disparos de arma de fogo, na rua 11, bairro da União, município de Parintins (a 369 quilômetros a leste de Manaus). Os tiros atingiram o tórax e o braço da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O jovem foi assassinado na madrugada desta sexta-feira (27).

Conforme vídeos que circulam nas redes sociais, a mãe do jovem se desespera ao ver o corpo do filho.

“Meu filho, pelo amor de Deus. Meu filho tu morreu!!!Esse desgraçado matou meu filho”, grita a mulher.

Não há informações sobre a motivação do crime. Suspeito fugiu e ainda não foi identificado.

VEJA O VÍDEO