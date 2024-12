Um total de 177 pessoas morreram na madrugada deste domingo (29) na queda de um avião da Jeju Air Flight, que retornava de Bangkok, na Tailândia, no momento do acidente. O avião saiu da pista de pouso, atingiu uma cerca e pegou fogo no Aeroporto Internacional de Muan, no aeroporto de Muan, no sudoeste da Coreia do Sul, de acordo com informações dos bombeiros.

Segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, as equipes de emergência conseguiram resgatar dois sobreviventes — um tripulante e um passageiro — do avião que transportava 181 pessoas.

No entanto, eles já indicaram que a maioria está “presumivelmente morta”, e o número oficial de fatalidades deve aumentar drasticamente nas próximas horas.

O balanço provisório anterior, daquele que já é um dos piores desastres aéreos da história da Coreia do Sul, apontava pelo menos 85 mortos.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8 — BNO News (@BNONews) December 29, 2024

“Nós estendemos nossas mais profundas condolências e simpatia às famílias enlutadas daqueles que perderam suas vidas nesta tragédia inesperada”, declarou o presidente interino da Coreia do Sul, Choi Sang-mok.

O ministro das Finanças, o político assumiu o cargo nessa última sexta-feira (26) após o impeachment do então presidente interino Han Duck-soo.

Durante o período de luto, as bandeiras hasteadas em prédios do governo serão arriadas e funcionários públicos usarão fitas pretas.

