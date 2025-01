Um travesti, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã deste domingo (29), em uma área de mata localizada na Av. Margarita, no bairro Monte das Oliveiras, na zona Norte. A maéria é do Portal do Holanda.

O corpo estava jogado nos fundos do terreno da Churrascaria Ponto K e foi achado pelo proprietário do estabelecimento, que acionou a polícia. A princípio, o homem achava se tratar do corpo de uma mulher, por conta das vestes femininas, mas a equipe constatou que era uma travesti.

Segundo a polícia, a vítima tem aproximadamente 40 anos, e foi morta por estrangulamento. Marcas encontradas no pescoço da vítima indicam que o assassino usou as próprias mãos para esganá-la. Ela não estava amarrada e nem tinha outros sinais de agressão pelo corpo.

O IML recolheu o cadáver e o removeu para a sede do órgão, onde aguardará reconhecimento. A Polícia Civil vai investigar o caso.