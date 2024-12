Conhecido como “gigante da Amazônia”, o pirarucu é um dos pescados mais consumidos pela população regional e dá base para receitas deliciosas. Caldeirada, bolinho, escondidinho, pirão, moqueca e torta são exemplos de pratos que conquistam o paladar.

Pensando no Réveillon, a Associação de Produtores Rurais de Carauari (ASPROC) está com vendas especiais de pirarucu em sua loja virtual: loja.asproc.org.br e por meio do whatsapp comercial (92) 98429-9235 ou (92) 98586-8554.

Os peixes são de origem selvagem, cujo manejo sustentável é realizado na região do Médio Juruá, município de Carauari (a 788 quilômetros da capital Manaus), onde a instituição atua.

Por quilo

Os cortes saem por quilo e, no momento, estão disponíveis o filé caudal por R$ 29, a ventrecha por R$ 30 e o filé de lombo por R$ 38. Outros produtos são a farinha de mandioca fina, por R$ 8 e farinha ova de R$ 10, além de um kit com mochila térmica, copo e dois pacotes de ventrecha por R$ 130.

A retirada presencial é feita na sede da ASPROC, que fica na Rua E, nº 320 b, bairro Parque 10 de Novembro – Zona Centro-Sul de Manaus.

Os consumidores que desejarem podem solicitar a entrega em suas residências, a partir de uma taxa adicional. “A compra do pirarucu de manejo sustentável tem garantia de qualidade, comercialização e preço justo. Ela ainda colabora para a conservação da floresta em pé, o equilíbrio do ecossistema amazônico e a geração de renda em comunidades indígenas e ribeirinhas. Agora, com o Réveillon batendo às portas, o público tem mais uma oportunidade de experimentar o ‘gigante da Amazônia’ em suas receitas especiais”, compartilha o presidente do Memorial Chico Mendes e assessor da ASPROC, Adevaldo Dias.

Receitas

Recentemente, a ASPROC lançou o e-book “30 Receitas Fáceis e Saborosas – Pirarucu Selvagem de Manejo Sustentável”, um compilado produzido em parceria com chefs do projeto “Gosto da Amazônia”. Os pratos, além de deliciosos e saudáveis, incentivam o uso do pirarucu de manejo sustentável. Baixe o livro gratuitamente no site https://asproc.org.br/.

Sobre a ASPROC A Associação de Produtores Rurais de Carauari (ASPROC) foi criada em 1994 pelas comunidades extrativistas do Médio Juruá atuando na organização e comercialização da produção agroextrativista das comunidades ribeirinhas, além de liderar a luta pela criação das Unidades de Conservação na região, dando segurança fundiária, ambiental e social às comunidades tradicionais da região, em um cenário onde, até então, no início da década de 90, as famílias dessas comunidades, viviam em propriedades ditas dos “patrões” seringalistas que se intitulavam proprietários de imensas áreas de floresta na região; e sob este pressuposto, as mantinham submetidas à um sistema de semiescravidão e dependência econômica.

