Bombeiros foram acionados na manhã deste sábado (30) para apagar um incêndio de grandes proporções na loja de bolos AiqBom na Avenida Efigênio Salles, no Parque 10, na zona Centro-Sul de Manaus. Imagens enviadas por WatsApp foram postadas (ver acima) mostrando as chamas se alastrando pelo prédio do estabelecimento.

O prejuízo foi material com fogo que destruiu equipamentos, mas ninguém ficou ferido. Funcionários que estavam no local disseram que o fogo iniciou em uma fritadeira. Eles ainda tentaram apagar as chamas com um extintor, mas as chamas se alastraram rapidamente.

As imagens nas redes sociais mostram que a fumaça atrapalha os motoristas que trafegam pela área. Os Bombeiros controlaram as chamas. Seis viaturas foram deslocadas para atender o sinistro.

A loja funciona em um container, o que ajudou na propagação das chamas. Os Bombeiros evitaram que o fogo atingisse uma escola ao lado da loja. Foram usando 7.500 litros de água para apagar o incêndio, segundo os Bombeiros.

O post Vídeo: incêndio destrói fábrica de bolos em Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.