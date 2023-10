O Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) entregou, nesta sexta-feira (29), ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), laudo extraordinário sobre levantamento batimétrico realizado na praia artificial da Ponta Negra, localizada na Zona Oeste de Manaus. A área ainda apresenta aumento brusco de profundidade em toda a extensão do aterramento, observadas tanto no sentido longitudinal quanto transversal.

O relatório afirma que na cota atual do rio Negro (15,88 metros) a distância entre a margem e a faixa de segurança para banhista é de aproximadamente 15 metros, considerada pelos especialistas muito restrita.

O pesquisador em geociências, Andre Martinelli explica que o fenômeno climático El Ninõ prolonga a intensidade da seca, além disto existe uma consequência advinda do Atlântico norte aquecido. “O nível do rio Negro em Manaus teve uma descida de nível muito acelerada, com redução de mais de 7 metros de coluna d’agua em apenas 20 dias. Quanto mais baixa a cota do rio, menor a distância dos usuários das depressões abruptas”, alerta o pesquisador.

O documento salienta que na análise das estações monitoradas pelo Serviço Geológico do Brasil- SGB, localizadas no médio e alto curso do rio Negro (São Gabriel da Cachoeira, Tapuruquara, Barcelos e Moura – AM), os níveis estão muito abaixo da média para o período e sem indícios de reversão do quadro no curto prazo, recomendando o fechamento temporário da praia.

Fechamento

O prefeito David Almeida anunciou, na manhã desta sexta-feira, 29/9, que a interdição da praia do complexo turístico Ponta Negra, na zona Centro-Oeste, irá acontecer até a próxima segunda-feira (2/10), para a segurança dos banhistas que frequentam o balneário.

A Prefeitura de Manaus tem adotado mecanismos de vistoria, análise e medição da praia com os bombeiros e está solicitando acompanhamento do SGB-CPRM sobre as condições de balneabilidade.