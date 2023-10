O jogador Erick Stalin Morillo Calderón morreu, aos 23 anos, após um acidente de carros. A informação foi confirmada neste sábado, 30, pelo clube peruano César Vallejo. “Com muito pesar informamos o falecimento do nosso querido jogador de futebol Stalin Morillo. A instituição expressa suas condolências aos familiares e amigos neste momento de tanta tristeza. Nos deixa um grande vazio, te vimos crescer e estrear. Descanse em paz, Stalin”, escreveu o clube em suas redes sociais. Segundo informações da imprensa local, o jogador sofreu um acidente de carro na noite de sexta-feira, 29, quando o veículo que ele estava colidiu com um caminhão no distrito de Moche. O atleta chegou a ser levado para um hospital próximo, mas não resistiu aos ferimentos. O lateral-direito nasceu na cidade de Trujillo, no norte do país, e cresceu nas fileiras do Vallejo, onde estreou profissionalmente e conquistou a Segunda Divisão em 2018. Sua melhor temporada no Vallejo foi em 2020, disputando 25 partidas e sendo indicado como melhor jogador sub-21 da Liga Profissional de Futebol. Stalin Morillo disputou sua última partida pelo César Vallejo em agosto, contra o Deportivo Binacional, na cidade de Juliaca, no sul dos Andes.

Acongojado aún por la pérdida de Stalin Morillo, talentoso jugador de nuestra cantera. Su pasión por el fútbol siempre será recordada. Mi sentido pésame para su familia y amigos en este difícil momento. Descansa en paz pic.twitter.com/bZhUbQvPzm — Richard Acuña Núñez (@RichardAcunaN) September 30, 2023

*Com informações de EFE