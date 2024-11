Um incêndio foi registrado no Bar do Divino, localizado na rua do Comércio, no bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus. O estabelecimento, conhecido por sediar eventos e apresentações de pagode, foi tomado por chamas, gerando uma intensa coluna de fumaça que chamou atenção de moradores e transeuntes. A matéria é do site AM Post.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento do incêndio, com pessoas aglomeradas ao redor do local e tentando entender a gravidade da situação. Até o momento, não há informações confirmadas sobre feridos ou sobre a presença de pessoas no interior do bar quando o fogo começou.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e trabalham no combate às chamas. Ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio, mas a perícia será realizada para apurar as causas do incidente.

O caso está sendo acompanhado pelas autoridades locais, e novas informações devem ser divulgadas após a conclusão das primeiras investigações.

VEJA O VÍDEO