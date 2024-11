‘Operação Último Show’: em fórum na internet, o investigado disponibilizava imagens contendo a prática do crime sexual infanto-juvenil.

A Polícia Federal realiza nesta terça-feira (26) em Manaus, a Operação Último Show, com o cumprimento de uma prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão na residência de um investigado por estupro de vulnerável, produção, armazenamento e divulgação de material contendo cena de abuso sexual infantil na internet.

A PF não divulgou o nome do investigado nem citou as áreas da cidade onde ocorrem as buscas e apreensões.

A investigação iniciou-se por meio buscas ativas com a utilização de softwares desenvolvidos pela própria PF, que detectaram o alvo da operação. O nome da Operação deu-se pelo fato do homem ser componente de uma banda que realizava show em eventos e festas infantis.

Policiais Federais confirmaram que, ao todo, o investigado praticou condutas de estupro de vulnerável com relação de parentesco. Em fórum na internet, o investigado disponibilizava imagens contendo a prática do crime sexual com crianças.

Durante a ação, a PF, acompanhada do Conselho Tutelar, realizou a identificação das vítimas que estavam no momento da deflagração da operação.

O preso responderá pelos crimes de estupro de vulnerável, produção, armazenamento e distribuição de material de abuso sexual infantil, dentre outros elencados no Estatuto da Criança e do Adolescente e já se encontra a disposição da justiça.

A PF destaca que o Disque 100, referente ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel (celular), bastando discar o número 100.

