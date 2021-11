Avalie o post

O autor do crime foi preso na manhã desta terça-feira (9) | Foto: Suyanne Lima

MANAUS (AM)- Adriano Evangelista da Silva, de 22 anos, foi preso na segunda-feira (8), durante diligências da operação "Coda", suspeito de matar a própria companheira, Monalisa de Souza Picanço, de 17 anos.

O crime ocorreu no dia 30 de outubro deste ano, na rua 57, no conjunto Amazonino Mendes, na Zona Norte de Manaus. A vítima foi assassinada com um tiro na cabeça.

Relembre o caso:

Conforme o delegado Ricardo Cunha, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), no dia do crime a vítima estava fazendo as unhas quando foi surpreendida pelo ataque do namorado a tiros. A suspeita é que ele não tenha aceitado o término do relacionamento.

" O crime aconteceu durante a madrugada e logo em seguida o suspeito foi dormir. Apenas 12 horas depois os familiares da vítima foram até a casa dele e encontraram a adolescente morta. O suspeito pegou a arma de fogo e fugiu " Ricardo Cunha, delegado



A vítima foi morta com um tiro na cabeça | Foto: Divulgação

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Alexandre foge com a arma de fogo. O suspeito foi preso no bairro Aleixo na Zona Centro-Sul de Manaus.

Alexandre irá responder por feminicídio e será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT) no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

Veja o momento em que ele chega à DEHS:

| Autor: Suyanne Lima



Feminicídio

Imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento em que uma mulher de 38 anos fugia do companheiro antes de ser morta a facadas em São Carlos (SP). O suspeito de 46 anos foi preso em flagrante por feminicídio e alegou uma suposta traição para cometer o crime.

As cenas chocam e mostram a crueldade do crime. No vídeo, é possível ver Marisa de Sousa Pereira fugindo do companheiro, que está em posse de uma faca. A mulher passa na frente de carros e entra em uma farmácia em busca de socorro. Ela foi atingida por diversos golpes e ficou com faca cravada no pescoço. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

