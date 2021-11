Avalie o post

Durante o assalto, eles atirando contra o frentista, que veio a óbito no local

Manaus – O frentista Leandro Mendez Garcez, 24, foi assassinado na última segunda-feira (8), durante assalto a um posto de combustível, localizado no quilômetro 112 da BR-319.

Frentista é assassinado durante assalto a posto de combustível na BR-319 no AM. (Foto: Divulgação)

De acordo com testemunhas, três homens armados chegaram no posto e anunciaram o assalto. Eles levaram toda a renda do posto de combustível, valor de R$ 156, além de um aparelho celular. Durante o assalto, eles atirando contra o frentista, que veio a óbito no local.

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede do instituto, para exames de necropsia. A 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) registrou a ocorrência e irá dar prosseguimento nas investigações do caso.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 07/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte