Um assalto a uma loja na rua Henrique Martins, no Centro de Manaus, terminou em tiroteio na tarde deste sábado (16). Um homem, ainda não identificado, invadiu o estabelecimento por volta das 13h10, se passando por cliente, e anunciou o assalto. A matéria é do AM Post.

Segundo relatos, o assaltante se dirigiu diretamente ao caixa, onde o proprietário da loja estava, e o ameaçou com uma arma de fogo, exigindo o dinheiro. Uma funcionária que presenciou a ação se aproximou e foi atingida por um tiro de raspão nas costas. Mesmo após entregar o dinheiro, que segundo informações preliminares era cerca de R$ 20 mil, o proprietário também foi baleado na região da clavícula.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade hospitalar, onde recebem atendimento médico. O estado de saúde de ambos ainda não foi divulgado.

O assaltante, que teve sua imagem registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, conseguiu fugir levando o dinheiro e uma bolsa. As polícias Civil e Militar estão investigando o caso e realizando diligências para localizar e prender o criminoso.

VEJA O VÍDEO