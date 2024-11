Ainda dá tempo de conferir as mais de 90 atrações na exposição instalada no Manauara Shopping oferece diversão para toda família até o dia 30

O Museu das Ilusões, maior acervo de ilusão ótica do mundo, totalmente interativo, se despede de Manaus no dia 30 de novembro. Instalada em um espaço de mais de 1.200 m², a exposição conta com mais de 90 atrações, reunindo um acervo único de ilusões de ótica e experiências divertidas, que brincam com o cérebro e com a razão. Ainda dá tempo de conferir a programação que é uma excelente opção para se divertir em família e juntos fazer fotos incríveis.

As ilusões de ótica mostram que nossa mente tende a fazer suposições sobre o mundo e na busca de ajustar as imagens a partir de um sentido ou de informações pré-adquiridas, podemos visualizar o que não é real.

No ano passado, o Museu das Ilusões foi uma das revelações do Prêmio Mauricio de Sousa, que tem o propósito de destacar projetos no setor e é considerado o “Oscar do Entretenimento do Brasil”.

A escolha dos premiados teve como jurados o artista plástico brasileiro e muralista Eduardo Kobra, a gerente de Marketing da Warner BrosDiscovery, Raquel Felicio, e o vice-presidente de Vendas e Marketing da empresa holandesa Vekoma Rides, Ricardo Etges. O projeto foi contemplado com Prata em Inovação, na premiação que ocorreu em Orlando/Fl, pela ADIBRA – Associação Brasileira de Parques e Atrações.

Segundo Paulo Zimmermann, diretor executivo do Museu das Ilusões, a exposição traz uma proposta que incentiva a cultura e a ciência pelo país, de forma lúdica e divertida, e fez uma ótima temporada em Manaus. “Em seus últimos dias na cidade, a atividade é perfeita para todas as idades, permitindo a interação de várias gerações, dos avôs aos netinhos”, reforça Zimmermann.

Uma das explicações de tanto sucesso, é que o museu reúne diversão e conhecimento sobre ilusões visuais, que intrigam o público e a lógica, além de espaços instagramáveis, como os painéis 3D, que permitem fotos e filmagens de situações que parecem impossíveis.

“A atração é ideal para quem gosta de ter novas experiências e buscar entretenimento com conteúdo, descontração e novos conhecimentos. É uma programação para família, oferecendo diversão e aprendizado para todas as idades”, reforça a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Karla Henderson.

Ilusões

Sabe aquela situação que causa na gente uma chacoalhada no cérebro para ver se realmente temos certeza do que estamos vendo?! Essa é uma das sensações que o Museu das Ilusões certamente provoca nos visitantes, além de muitos risos e desafios para as nossas certezas.

Inspirado nos principais museus de ciências e de ilusão de ótica do mundo, museus com temática similar são o maior sucesso na Europa e EUA. Inaugurado em 2019, o Museu das Ilusões brasileiro se tornou o maior acervo do mundo em ilusão ótica, reunindo peças clássicas do universo das ilusões, conhecidas mundialmente, e outras que foram criadas para o museu por artistas brasileiros.

O Museu das Ilusões, que é itinerante, já passou por 19 cidades brasileiras: Campinas, Ribeirão Preto, Mogi das Cruzes, Balneário Camboriú, São Paulo, São Luís do Maranhão, Fortaleza, Salvador, Campo Grande, São José dos Campos, Curitiba, Rio de Janeiro, Belém, Foz do Iguaçu, Goiânia, Cuiabá, Manaus, Uberlândia e Recife.

A exposição é antes de tudo um passeio divertido pela ciência para brincar com a mente. A curadoria do Museu das Ilusões é do físico e professor Julio Abdalla, também curador da maior exposição científica itinerante do Brasil, a ExperCiência, e o projeto é desenvolvido por Paulo Zimmermann, especialista em projetos de entretenimento e de ideias criativas para eventos em shoppings de todo Brasil.

SERVIÇO:

Museu das Ilusões

Últimos dias: até 30/11

Local: Manauara Shopping – Endereço: Av. Mário Ypiranga, 1300 – Adrianópolis, Manaus – AM, no Piso Castanheiras, no espaço da antiga Livraria Saraiva.

Funcionamento: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entradas até as 21h, e domingos e feriados das 12h às 20h, com entrada até as 19h.

Valor do Ingresso: R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada.

Valor promocional para grupos e famílias a partir de três pessoas: 3 pessoas – R$ 120, 4 pessoas – R$ 160, 5 pessoas – R$ 200, 6 pessoas – R$ 240,00.

Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla: www.sympla.com.br

O post Últimos dias: Museu das Ilusões encerra temporada em Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.