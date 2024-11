Mike Tyson, ex-campeão mundial de boxe, compartilhou detalhes sobre sua saúde após a recente luta contra Jake Paul. Aos 58 anos, Tyson enfrentou o influenciador e lutador, que é 31 anos mais jovem, em um combate que se estendeu por oito rounds, resultando na vitória de Paul por pontos. Antes do confronto, o lendário pugilista enfrentou sérios problemas de saúde, que o levaram a receber oito transfusões de sangue. Ele revelou que chegou a perder metade do seu volume sanguíneo e 11,3 kg durante sua internação. Apesar das dificuldades, Tyson se mostrou orgulhoso por ter conseguido retornar ao ringue e competir novamente.

O boxeador também destacou a importância desse momento para ele e sua família, mencionando que seus filhos puderam presenciar sua luta e superação. Essa experiência, embora terminada em derrota, foi significativa para o ex-campeão, que se sentiu motivado a voltar ao esporte.”Não me arrependo de entrar no ringue uma última vez. Quase morri em junho. Fiz oito transfusões de sangue. Perdi metade do meu sangue e 25 libras no hospital e tive que lutar para ficar saudável para lutar, então venci”, disse Tyson. “Ter meus filhos me vendo ficar de igual para igual e terminar oito rounds com um lutador talentoso, com metade da minha idade, na frente de um estádio lotado do Dallas Cowboy, é uma experiência que nenhum homem tem o direito de pedir.” Mike Tyson recebeu cerca de 20 milhões de dólares (R$ 115,4 milhões) para subir no ringue.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com a vitória, Jake Paul agora acumula um total de 11 triunfos em sua carreira, além de uma única derrota. A luta entre os dois gerou grande expectativa e atraiu a atenção de fãs de boxe e do público em geral. No entanto, boa parte dos fãs não gostaram do combate, especialmente após verem que o lendário Mike Tyson já não tem a mesma agilidade dos seus tempos áureos. Segundo a Netflix, 60 milhões de lares assistiram à luta na sexta-feira (15).

Leia também

Filho de Maguila espanca vendedor com ‘soco inglês' em frente a casa de shows



Beatriz Ferreira se prepara para defesa do título mundial em Montecarlo



Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA