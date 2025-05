Visuliazação: 0

Um vídeo que circula em grupos de bate-papo mostra o registro de violência doméstica praticado por um homem contra uma mulher com um bebê no colo no município de Novo Airão, no interior do Amazonas.

De acordo com as informações, o suspeito, identificado apenas como William, está aparentemente embriagado e agride fisicamente e verbalmente duas mulheres que estão em uma casa.

No vídeo, resgistrado por uma das vítimas, o suspeito aparece cambaleando, intimidando, proferindo palavras de baixo calão e é possível barulho de bancadas.

“Tu vai acabar machucando teu filho”, diz uma pessoa no local.

A mulher tenta fugir, mas ele a alcança e toma o bebê do braços, enquanto a vítima fica no chão pedindo para o homem parar.

As pessoas no local tentam ajudar a vítima, mas sem sucesso. A situação teria ocorrido no município de Novo Airão (a 115 quilômetros a noroeste de Manaus)

