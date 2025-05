Visuliazação: 2

Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, o atacante Vitor Roque, por quem o Palmeiras desembolsou R$ 154 milhões junto ao Barcelona, marcou pela primeira vez com a camisa alviverde, neste domingo (4). Em seu 13º jogo pelo clube, o jogador de 20 anos marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no Mané Garrincha, em Brasília, pela sétima rodada do Brasileirão. O gol do jovem atacante colocou os palmeirenses provisoriamente e na liderança, com 16 pontos contra 15 do Flamengo, que enfrenta o Cruzeiro ainda neste domingo, às 18h30. Já o Vasco fica com sete pontos, em 13º lugar.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O gol, no entanto, só foi sair no segundo tempo, quando o Palmeiras voltou mais dominante e abriu o placar aos 15 minutos graças a marcação pressão que executou desde o início. Em uma péssima saída de bola, Hugo Moura perdeu a bola para Estêvão dentro da área e viu o garoto rolar para Vítor Roque marcar seu primeiro gol com a camisa alviverde, após 12 jogos em branco. Nos minutos que sucederam o gol, o time alviverde intensificou as ações, com ainda mais mobilidade e triangulações. Os jogadores de ataque se movimentavam de forma inteligente e confundiam os vascaínos. Na defesa, contudo, os palmeirenses vacilavam eventualmente e se submeteram a alguns riscos.

Leia também

Bayern de Munique conquista 34º título da Bundesliga



Brasileiro Feminino: Flamengo vence Ferroviária por 2 a 1 e acaba com invencibilidade do time paulista



*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula