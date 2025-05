Visuliazação: 0

Gabigol protagonizou neste domingo (4) a famosa “lei do ex”. Após começar o jogo no banco de reservas, o atacante marcou o gol da vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo, time pelo qual tem longa história, por 2 a 1, no Mineirão. O resultado encerrou um longo jejum de 10 anos sem vitória do time mineiro sobre o carioca no Brasileirão e ainda impediu o rubro-negro de se manter na liderança do campeonato. O jogo eletrizante, diante de 52 mil torcedores, teve roteiro de cinema para Gabriel Barbosa. Ele entrou em campo na reta final do jogo e foi o responsável por anotar o gol decisivo aos 51 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti defendido por Rossi – o cruzeirense balançou as redes ao pegar o rebote.

A vitória deixou o Cruzeiro com 13 pontos, em quarto lugar, quebrando a invencibilidade do Flamengo, que ainda perdeu a liderança. Soma 14 pontos, dois a menos do que o Palmeiras, que venceu por 1 a 0 o Vasco, em Brasília (DF). Kaio Jorge abriu o placar aos 14 minutos. A pressão na saída de bola deu certo, o Cruzeiro recuperou a bola com Lucas Romero no meio-campo e Kaio Jorge foi lançado na intermediária. Ele avançou rápido, pegando a defesa desarmada. Deu um drible de corpo entre dois marcadores e chutou forte, surpreendendo o goleiro Rossi.

Qando o jogo parecia sob controle do time mineiro, surgiu o talento individual de Arrascaeta para fazer a diferença. Ele empatou aos 43 minutos. Após ajeitada de Gerson, na linha da grande área, o meia uruguaio bateu de primeira e de curva, acertando o ângulo de Cássio. O flamenguista não comemorou por marcar contra seu ex-clube. Ele já anotou 32 gols no “novo” Maracanã: 30 pelo Cruzeiro e dois pelo Flamengo. O ritmo caiu no segundo tempo, certamente pelo desgaste físico do início do jogo. Gabigol entrou no final do jogo no lugar de Matheus Pereira,na esperança de ter alguma chance de pegar na bola.

Aos 48, numa disputa de bola na área, Léo Pereira chutou a perna de Eduardo e o árbitro Wilton Pereira Sampaio marcou pênalti. Na cobrança, Gabigol chute no canto direito, Rossi deu rebote e o próprio artilheiro completou para as redes, aos 51 minutos. Pela oitava rodada, o Cruzeiro vai enfrentar o lanterna Sport no próximo domingo (dia 11), às 16 horas, no Recife, mas antes, na quarta-feira (7), vai tentar a recuperação na Copa Sul-Americana É o lanterna do Grupo E, com três derrotas e nenhum ponto, e vai até o Equador enfrentar o Mushuc Runa, líder com nove pontos

O Flamengo volta ao Maracanã no próximo sábado, diante do Bahia, às 21 horas. Antes, na quarta, vai atuar pela quarta rodada do Grupo C da Copa Libertadores na Argentina diante do Central Córdoba, que o surpreendeu no Rio ao vencer por 2 a 1 e lidera com sete pontos.

*Com informações do Estadão Conteúdo

