Gabigol entrou nos minutos finais para marcar o gol da vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo por 2 a 1 no Mineirão. A equipe da casa abriu placar no primeiro tempo, com Kaio Jorge. O Flamengo empatou antes do intervalo, com golaço de Arrascaeta e contou com grandes defesas de Rossi para segurar o placar. Na reta final, Léo Pereira cometeu pênalti em Eduardo. A estrela de Gabigol brilhou no fim para dar a vitória à Raposa.

A atuação do Cruzeiro no segundo tempo era digna de vitória da equipe, mas as muitas oportunidades criadas eram barradas pelo goleiro Rossi, que fez grandes defesas. A torcida do Cruzeiro cantou a solução nas arquibancadas, gritando o nome de Gabigol alto, desde o início do segundo tempo. Somente aos 42 minutos, o técnico Leonardo Jardim decidiu colocar o camisa nove em campo.

Nove minutos depois, Eduardo sofreu pênalti e inevitavelmente coube ao atacante a responsabilidade de tentar a vitória contra o Flamengo, o time em que foi protagonista em grandes conquistas. Gabigol evitou olhar nos olhas de Rossi ao se preparar para cobrança e acabou tendo o primeiro chute defendido.

Mas se atirou em direção da bola para não desperdiçar a segunda chance e marcou um gol que, para ele, tem significados além da vitória. Seus companheiros e a torcida fizeram imensa festa, mas ele se conteve. Ao fim do jogo, cumprimentou os ex-companheiros do time carioca, e só então se permitiu festejar com a intensidade que é costumeira.

Com a vitória, o Cruzeiro chega a 13 pontos, e fica na quarta posição. O Flamengo perde uma posição e fica em segundo lugar, com 14.

