Visuliazação: 0

O australiano Oscar Piastri (McLaren) venceu o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami neste domingo (4), ampliando sua liderança no Mundial de Pilotos. Piastri, que largou em quarto lugar, fechou a prova com uma confortável vantagem de 4,6 segundos sobre seu companheiro de equipe, o britânico Lando Norris, que terminou em segundo lugar. Outro piloto britânico, George Russell (Mercedes), completou o pódio, 37 segundos atrás do vencedor. O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) teve um problema mecânico na 32ª volta e abandonou a prova. Piastri comemorou sua quarta vitória na temporada, as últimas três consecutivas, enquanto o atual campeão, o holandês Max Verstappen (Red Bull), terminou em um decepcionante quarto lugar. A corrida, a sexta das 24 do calendário de Fórmula 1 de 2025, foi realizada sob a ameaça de uma tempestade no circuito, localizado perto do Hard Rock Stadium, casa do time de futebol americano Miami Dolphins.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Classificação do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1:

1. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) os 308,326 km em 1h 28:51.587

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 4.630

3. George Russell (GBR/Mercedes) a 37.644

4. Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 39.956

5. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) a 48.067

6. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 55.502

7. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 57.036

8. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 1:00.186

9. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 1:00.577

10. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) a 1:14.434

11. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) a 1:14.602

12. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1:22.006

13. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1:30.445

14. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) a 1 volta

15. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) a 1 volta

16. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1 volta

Mundial de pilotos: