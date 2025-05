Visuliazação: 0

O São Paulo realizou um treinamento no último domingo (4) no CT da Barra Funda, preparando-se para o confronto da Copa Libertadores contra o Alianza Lima, que ocorrerá nesta terça-feira no Peru. O técnico Luis Zubeldía recebeu boas notícias, pois o zagueiro Arboleda e o meio-campista Pablo Maia participaram da atividade e estão aptos para a partida, aguardando apenas a avaliação final do departamento médico. Arboleda não atuou nas últimas partidas por precaução, devido a uma sobrecarga muscular, mas não apresentou lesão. Por sua vez, Pablo Maia já se recuperou completamente de uma cirurgia ligamentar realizada em fevereiro e tem demonstrado bom desempenho nos treinos recentes.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além deles, o atacante Lucas, que entrou no segundo tempo do jogo contra o Fortaleza, também está em plenas condições físicas e pode ser escalado como titular na partida contra os peruanos. Sua recuperação é um alívio para a equipe, que busca fortalecer seu ataque. Após o treinamento, o elenco do São Paulo embarcou para Lima, onde enfrentará o Alianza Lima. O time paulista lidera o Grupo D da Libertadores com sete pontos, enquanto o Libertad está logo atrás, com seis. O Alianza Lima ocupa a terceira posição, e o Talleres é o último colocado do grupo.

Leia também

Santos sofre terceira derrota consecutiva no Brasileirão e não sai da zona de rebaixamento



Vitor Roque desencanta após 12 jogos, e Palmeiras vence Vasco por 1 a 0



Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA