Visuliazação: 1

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), vem ampliando o serviço de cremação gratuita de animais domésticos, que inclui a remoção do corpo e a cremação, ambos sem qualquer custo para o cidadão.

Apenas nos primeiros quatro meses de 2025, foram realizadas 5.414 cremações, sendo 1.002 em janeiro, o mesmo número em fevereiro, 1.096 em março e 1.314 em abril. O serviço reforça o compromisso da administração municipal com o cuidado animal, o meio ambiente e a saúde pública.

De acordo com o secretário da Semulsp, Sabá Reis, o serviço gratuito é uma política pública sensível e necessária, determinada pelo prefeito David Almeida.

“O prefeito David Almeida nos orientou a oferecer esse serviço com dignidade e responsabilidade. São gratuitas, tanto a remoção quanto a cremação, e feitas com total respeito. A família pode guardar as cinzas numa urna especial ou até em uma joia de lembrança. É um gesto de amor”, destaca o secretário.

Apesar da estrutura oferecida pela prefeitura, ainda são frequentes os casos de descarte indevido de animais mortos em lixeiras irregulares, terrenos baldios e até em igarapés. Nesta semana durante a limpeza da ecobarreira instalada no igarapé da avenida do Samba, a equipe da Semulsp encontrou os corpos em decomposição de dois cachorros e dois gatos. A cena causou indignação e alerta.

Além da agressão emocional e ambiental, o descarte incorreto compromete a saúde coletiva, visto que os igarapés da capital já sofrem com toneladas de lixo urbano descartado de forma inadequada. A presença de corpos de animais acelera a contaminação das águas, atrai vetores de doenças e ameaça o equilíbrio dos ecossistemas.

Crematório PET

A solicitação do serviço “Crematório PET” pode ser feita por WhatsApp, pelos números (92) 99164-3555 ou (92) 98842-1203. Após o contato, a equipe do “Crematório PET” se dirige ao local para realizar a remoção e, em seguida, a cremação é feita em estrutura especializada, sem custos para o tutor.

A Prefeitura de Manaus reforça que, respeitar a morte de um animal de estimação, é um ato de amor e de cidadania.

O post Prefeitura de Manaus oferece cremações gratuita de animais; como solititar apareceu primeiro em Portal Você Online.