Além disso, já são mil civis mortos e outros 1.600 feridos; não há números confiáveis sobre vítimas militares

São Paulo – Além da morte de mil civis e do registro de mais de 1.600 feridos, o conflito na Ucrânia, que completa um mês, provoca uma crise migratória. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), é a maior desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945.

(Foto: Istockphoto / Reprodução Pixabay)

Cerca de 7 milhões de pessoas já se deslocaram dentro do país para fugir dos ataques.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

