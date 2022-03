Avalie o post

Principal premiação de cinema acontece neste domingo (27); inspirado nos indicados, confira uma lista de longas para assistir

EUA – O Oscar 2022, a maior e a mais importante premiação do cinema, acontece neste domingo (27). Inspirado nos indicados deste ano, o R7 preparou uma lista de filmes para você maratonar e entrar no clima da cerimônia; prepare a pipoca e confira.

(Foto: Divulgação)

Para Sempre Alice é uma ótima pedida para quem quer relembrar a atuação de Kristen Stewart, que concorre na categoria de Melhor Atriz por seu trabalho em Spencer. O filme, de 2014, rendeu o Oscar de Melhor Atriz a Julianne Moore, que viveu a protagonista Dra. Alice Howland – uma renomada professora de linguística que descobre ser vítima de Alzheimer. Na trama, Kristen Stewart interpreta Lydia Howland, filha de Alice.

(Foto: Divulgação)

Will Smith está inesquecível como Christopher Gardner em À Procura da Felicidade (2006). Neste ano, Smith concorre ao prêmio de Melhor Ator no Oscar 2022 pelo filme King Richard: Criando Campeãs.

(Foto: Divulgação)

Que tal assistir a Os 101 Dálmatas (1996) para se preparar para o Oscar 2022 e relembrar um pouquinho as maldades de Cruella, que ganhou um filme todinho para ela? O longa, protagonizado por Emma Stone, está concorrendo nas categorias Melhor Figurino e Melhor Maquiagem e Cabelo.

(Foto: Divulgação)

Jessie Buckley recebeu neste ano sua primeira indicação ao Oscar. Ela concorrerá ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação de Leda, em A Filha Perdida. Um filme que também marcou sua carreira foi Judy: Muito Além do Arco-Íris (2020), que rendeu a estatueta de Melhor Atriz a Renée Zellweger.

(Foto: Divulgação)

Por que não assistir a Cinderela (1950)? O live-action do filme, protagonizado por Camila Cabello, está concorrendo na categoria Favorito dos Fãs, que foi criada neste ano e conta com votação do público – algo também inédito.

(Foto: Divulgação)

Nicole Kidman é sempre muito lembrada por seu trabalho em A Feiticeira (2005). Neste ano, a atriz concorre ao prêmio de Melhor Atriz no Oscar 2022 pelo filme Apresentando os Ricardos.

(Foto: Divulgação)

Jane Campion é a única mulher a disputar o Oscar de Melhor Direção pela segunda vez. A primeira indicação veio em 1994 pelo filme O Piano, que, embora não tenha vencido na categoria, recebeu as estatuetas de Melhor Roteiro Original, para a própria Campion, e Melhor Atriz Coadjuvante, para Anna Paquin.

