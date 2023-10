A Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição, localizada na comunidade Furo Paracuuba, no município de Iranduba (a 27 quilômetros a sudoeste de Manaus), foi arrastada durante um desbarrancamento na área, na noite de quarta-feira (4). Ninguém ficou ferido.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o desespero dos moradores da comunidade ao presenciarem a cena.

Há duas semanas, o local já havia sido interditado pela Defesa Civil do município.

O prefeito do município, Augusto Ferraz, informou que a Defesa Civil do Amazonas e da Secretaria de Assistência Social do município atuam no local.