Com a ocorrência de 508 focos de incêndio nos últimos dois dias, conforme dados do "Programa Queimadas" do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Manaus é mais uma vez encoberta por uma densa fumaça a noite de quarta-feira (4) e a manhã desta quinta-feira (5).

De acordo com o Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva), nesta madrugada, a qualidade do ar na zona Centro-Sul de Manaus estava em péssimas condições. Os moradores dos bairros Adrianópolis, Aleixo, Aparecida, Morro da Liberdade e Parque Dez estão enfrentando níveis elevados de material particulado fino (MP2.5), o que representa um sério risco à saúde.

Segundo o monitoramento do Selva, as demais zonas da capital amazonense apresentam na manhã desta quinta-feira o níveis de qualidade do ar variam entre "moderados" e "ruins" na maioria das localidades, sendo o bairro Cidade Nova aquele com melhor qualidade do ar em comparação aos demais.

Um incêndio atingiu uma área de mata no bairro Dom Pedro, na zona Centro-Oeste da cidade, na terçaf-feira. Apesar de ter sido controlado, o fogo se intensificou na noite de quarta e uma nuvem de fumaça voltou a encobrir a região.

Desde agosto deste ano, a poluição provocada pelas queimadas que ocorrem em cidades da Região Metropolitana tem invadido a zona urbana de Manaus.