A Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição desabou durante um desbarrancamento na Comunidade do Furo do Paracuúba, na zona rural de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), na noite desta quarta-feira (4).

Na ocasião, o local estava vazio, pois já havia sido interditado pela Defesa Civil do Município há duas semanas. Contudo, alguns moradores insistiram em permanecer na área e assinaram um termo de responsabilidade pela permanência.

No momento do desbarrancamento, moradores entraram em desespero ao ver a escola cedendo. Após o ocorrido, o local foi esvaziado e isolado. Segundo a prefeitura de Iranduba, não há morto e nem feridos.

A Defesa Civil do Município informou, em nota, que uma equipe de agentes foi enviada ao local, na manhã desta quinta-feira (5), para verificar a situação, vistoria o espaço e atender as famílias da comunidade. A prefeitura irá disponibilizar aluguel social para as famílias afetas pelo desabamento

‘’Reforçamos a importância de que a população esteja atenta às recomendações da Defesa Civil e evite áreas de risco durante períodos de seca’’.

Beruri

Esse é o segundo desbarrancamento no Amazonas em menos de uma semana. No último sábado (30), deslizamento de terra na Comunidade do Arumã, em Beruri (a 73 quilômetros da capital) deixou dois mortos e três desaparecidos. O desastre natural, conhecido na região como “terras caídas”, atingiu mais de 40 residências e afetou mais de 300 pessoas, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas.