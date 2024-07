Com direito à gravação da invasão do local, policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) prenderam nesta sexta-feira (12) duas pessoas, entre elas Carlos Alberto Soares de Reis, o “Carlinhos do Alvorada” ou “Carlinhos Panda”. Ele é apontado de ser um dos chefes do tráfico de drogas no bairro Alvorada. A matéria é do Portal A Crítica, escrita pelo jornalista Thiago Monteiro.

“São dois presos em flagrante por arma de fogo. O mandado de prisão é contra o outro (que não teve o nome divulgado) apenas”, disse a delegada Marília Campello, adjunta da DEHS.

De acordo com informações de policiais da DEHS, além de Carlinhos Panda, os investigadores prenderam uma espécie de guarda-costas e pistoleiro do traficante do Alvorada, conhecido como “Dudu Dembelê”.

Conforme a polícia, durante a investigação os policiais civis usaram drones para monitorar os criminosos. “Tivemos que arrombar a residência, pois eles não queriam se entregar”, afirmou um investigador da DEHS.

Carlinhos e Dudu foram levados para a sede da DEHS, na zona Leste de Manaus. Eles ficarão à disposição da Justiça.

Assassinatos

Conforme o Portal A Crítica, em 2018, Carlinhos Panda era um dos principais suspeitos de ser o mandante da morte da ex-recepcionista de um restaurante no Vieiralves Bruna Freitas Rodrigues, que tinha 23 anos. Ela teve o corpo jogado em uma área verde na Colônia dos Japoneses, na Zona Centro-Sul de Manaus. A jovem era namorada de Carlinhos e a polícia suspeita que o crime tenha sido passional.

Carlinhos também é investigado pela DEHS por ser o mandante de um assassinato no ano de 2019, de um morador do bairro Alvorada. Segundo a polícia, antes de morrer a vítima foi ameaçada de morte por um sicário de Carlinhos Panda.