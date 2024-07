Novak Djokovic, tenista sérvio e atual número 2 do mundo, avançou para a final de Wimbledon após derrotar o italiano Lorenzo Musetti nesta sexta-feira (12). Djokovic busca seu 25º título de Grand Slam e o oitavo no gramado inglês. Na final, ele enfrentará o espanhol Carlos Alcaraz, reeditando a decisão do ano passado. O veterano sérvio, de 37 anos, venceu Musetti por 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 7-6 (7/2) e 6-4, em uma partida que durou duas horas e 48 minutos na quadra central. “Estou muito feliz por estar na final, mas não quero parar por aqui. Agora quero levantar o troféu”, declarou Djoko após a partida. Ele relembrou sua infância na Sérvia, durante os bombardeios da Otan nos anos 1990, quando sonhava em jogar e vencer Wimbledon. Se for campeão, Djokovic igualará o recorde de oito títulos de Roger Federer e se tornará o campeão mais velho do torneio na era moderna.

Já Carlos Alcaraz, de 21 anos, derrotou o russo Daniil Medvedev na semifinal, por 3 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/1), 6-3, 6-4 e 6-4, em duas horas e 55 minutos. “Sinto que já não sou um novato. Já sei o que vou sentir antes de jogar uma final”, afirmou o espanhol. Alcaraz começou a partida com equilíbrio, mas perdeu o primeiro set no tie break. No entanto, ele se recuperou no segundo set, conseguindo uma quebra de serviço para fechar em 6-3. No terceiro set, Alcaraz quebrou mais uma vez o serviço de Medvedev e fechou em 6-4. No quarto e decisivo set, o espanhol manteve a agressividade e quebrou duas vezes o saque do russo, vencendo por 6-4.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com esta vitória, Alcaraz ampliou sua vantagem sobre Medvedev nos confrontos diretos, com cinco vitórias em sete duelos. Este ano, venceu russo na final do Masters 1000 de Indian Wells e nas semifinais de Wimbledon. A final de Wimbledon deste ano reeditará a decisão do ano passado, quando Alcaraz venceu Djokovic em cinco sets. Djokovic venceu três dos cinco confrontos entre os dois. A partida promete ser emocionante, com ambos os tenistas buscando mais um título de Grand Slam.