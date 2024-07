Cinquenta mulheres da zona Norte de Manaus ganharam o status de “Procuradoras Legais”, projeto de extensão de iniciativa da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). O objetivo do projeto é formar lideranças para ampliar o combate a todas as formas de violência contra as mulheres, como agressão física, abuso sexual, assédio e importunação sexual e feminicídio.

O ato de formação da segunda turma do projeto “Procuradoras Legais” foi realizado nesta sexta-feira (12/7), no auditório Cônego Azevedo (térreo da sede da Aleam), e contou com três palestras, reunindo 50 mulheres atendidas pelo Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, todas elas moradoras do bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Segundo a procuradora da Mulher da Aleam, deputada estadual Alessandra Campelo (Podemos), com essa segunda turma agora são 100 procuradoras legais formadas, o que garante o aumento da rede de proteção à mulher nos bairros e nas comunidades de Manaus.

“O projeto Procuradoras Legais faz uma multiplicação do nosso trabalho. Essas mulheres vão chegar a lugares onde talvez eu não possa chegar, onde a polícia não possa chegar, onde o Ministério Público ou a Defensoria talvez não possam chegar, então elas vão estar ali fazendo o papel de procuradoras da mulher na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, trazendo também para a gente as denúncias e fazendo com que a gente possa agir”, disse Alessandra Campelo.

A dona de casa Natalice de Oliveira, 60, é uma das novas procuradoras legais de Manaus. Ela destacou que o aprendizado obtido no curso de capacitação ofertado pela Assembleia Legislativa vai ajudar seu trabalho nos bairros Cidade Nova, Riacho Doce e Campo Dourado.

“Todas as informações passadas aqui foram muito úteis, tudo maravilhoso. Tirei muitas dúvidas que eu tinha referentes às violências que as mulheres sofrem e agora me sinto preparada para orientar outras mulheres nesse sentido de combater a violência sexual, as agressões e outros abusos que a gente passa”, comentou Natalice.

Palestras

Durante a formação do projeto Procuradoras Legais, as alunas tiverem acesso a quatro palestras. “Violência Doméstica e Familiar” (advogada Milene Martins, da Procuradoria Especial da Mulher da Aleam); “Violência Digital e os perigos da internet” (defensor público Marcelo Pinheiro); “Prevenção ao uso de álcool e outras drogas” (vereador Allan Campelo) e “Atuação da Segurança Pública frente à Violência Doméstica” (delegada Roberta Merly, titular do 26° Distrito Integrado de Polícia).

