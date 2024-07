Um incêndio de grandes proporções atingiu, na noite deste sábado (06/07), nove casas de madeira no bairro Santo Agostinho, próximo à Igreja da Restauração, na Zona Oeste de Manaus.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) estiveram no local para controlar as chamas. Ao todo, seis viaturas foram deslocadas. Não houve feridos, apenas perdas materiais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a área das casas atingidas pelo sinistro é de difícil acesso. Os bombeiros utilizaram extensões de linhas de mangueiras no combate às chamas com uso de, aproximadamente, 20 mil litros de água.

Vídeos gravados por moradores mostram o fogo atingido casas e o desespero de quem acompanha casas destruídas na área.