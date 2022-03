Avalie o post

O número de vítimas ainda é desconhecido

Hong Kong – Um Boeing-737 da China Eastern Airlines caiu nas montanhas da região de Guangxi, no sul da China, nesta segunda-feira (21). O avião transportava cerca 132 pessoas, segundo a Administração de Aviação Civil da China (CAAC).

Segundo informações, o avião estava a caminho da cidade de Kunming, no sudoeste do país, para Guangzhou, quando perdeu contato sobre a cidade de Wuzhou. No avião, 123 passageiros e nove tripulantes estavam a bordo, mas o número de vítimas ainda é desconhecido, disse a CAAC em um comunicado publicado online. Equipes de resgate estão a caminho do local do acidente, onde há fogo visível no local, informou a emissora estatal chinesa CCTV.

Veja vídeo:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte