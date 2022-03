Avalie o post

A Polícia Militar foi acionada e levou o casal a um Pronto-Socorro

Belo Horizonte – Um casal foi agredido por seguranças de uma casa de shows na madrugada deste domingo (20). O caso aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. As vítimas, identificadas como Carolina Muniz, 24, e Luciano Felipe, 23.



Segundo as vítimas, uma confusão começou após um grupo empurrar Carolina, dentro do estabelecimento. Começou uma discussão e a namorada de um dos envolvidos começou a brigar com Carolina. Ao tentar separar a briga, Luciano foi agredido por um homem.

Ao verem a confusão, os seguranças colocaram o casal para fora e deixou os outros envolvidos dentro da casa. Do lado de fora, os seguranças bateram em Luciano. A namorada então chutou um dos seguranças para tentar defender o namorado. Luciano correu, foi perseguido e espancado pelos seguranças, que só pararam quando apareceram pessoas.

Após a sessão de espancamentos a Polícia Militar foi acionada e levou o casal a um Pronto-Socorro da cidade. Lucian continuava internado até a noite deste domingo, com hematomas no rosto e escoriações. Carolina recebeu alta hospitalar, mas continuou no hospital acompanhando o namorado.

