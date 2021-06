Avalie o post

A vereadora de Santa Isabel do Rio Negro, Marcia Góes, teve o muro de sua residência pichada com uma ameaça de morte, no último dia 29 de maio. No muro, a seguinte frase foi registrada: “Você está Morta Marcia Góes. Beleza é beleza”. Beleza é como o prefeito José Ribamar Fontes Beleza é conhecido no município.

“Eu não consegui ficar lá desde o dia da pichação e vim para Manaus e registrei um Boletim de Ocorrência (BO) aqui. Eu não tenho suspeita de quem possa ter feito isso, mas eu gostaria muito que a polícia identificasse essas pessoas. Essa já é a segunda ameaça que eu sofro, a primeira, no mês passado, levaram a placa da frente do meu carro e agora a pichação. Eu temo pela minha vida, até por ser mulher a gente se sente mais frágil e fica com medo”, disse Marcia ao Portal AM1.

A parlamentar disse que essa situação tem se tornado um empecilho para realizar seu trabalho como vereadora em Santa Isabel do Rio Negro. No mês passado, Marcia Góes foi destituída da cadeira da presidência da Câmara do município. “É bom que a polícia chegue ao mandante, não acredito que tenha sido apenas uma pessoa. Eu estou com muitas demandas no município, gostaria de implantar a Procuradoria da Mulher e também cuidar das pessoas que estão nas áreas alagadas e que estão precisando de ajuda e não estou podendo fazer nada, parece, assim, que estou fazendo algo de errado. Eu não consigo nem me concentrar no meu trabalho”, ressaltou a vereadora.

Fonte: Portal Amazonas1