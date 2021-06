5 / 5 ( 2 votos )

Escolas, unidades de saúde e viaturas da polícia são alvos de ataques na Capital e no interior do AM. Pelo menos 17 veículos foram incendiados na madrugada deste domingo (6) em três cidades do Amazonas.

A polícia acredita que a ordem partiu de dentro de um presídio, após a morte de um traficante durante uma ação policial.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado, 14 ônibus, 2 viaturas e uma ambulância do SAMU foram alvos dos incêndios em vários pontos da capital, Manaus e nos municípios de Parintins e Careiro.

Segundo a policia, os chamados começaram por volta da meia-noite e é possível que a ordem tenha vindo de dentro do presídio em resposta à morte do traficante durante uma ação da polícia. Apesar dos danos materiais, não há registro de feridos.