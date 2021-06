5 / 5 ( 1 voto )

A Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), entregou cestas de alimentos às famílias atingidas pela cheia nas comunidades rurais de Moura, Carvoeiro, Terra Nova e Tapiira, nesta última semana.

De acordo com a Secretária de Assistência Social, Dayana Colares, a entrega deste benefício para as famílias afetadas pela enchente, vem fortalecer as ações já realizadas pela Prefeitura de Barcelos, em ações conjuntas de diversas Secretárias, que tem como objetivo dar atenção total a todas as pessoas que necessitam de apoio e assistência para minimizar os impactos provocados pela inundação .

“Nós continuamos com o trabalho, conforme determinou o prefeito Edson Mendes, de atendimento às famílias que estão tendo perdas por conta da subida do rio Negro". Finalizou Dayana.

