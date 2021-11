Avalie o post

Brasil – A psicóloga e neurocientista Anaclaudia Zani, de 52 anos, ficou famosa nas redes sociais após um passeio no estilo ‘Velozes e Furiosos’ em seu Porsche 911 Carrera 2021. O vídeo que viralizou mostra ela dirigindo o esportivo na Avenida Europa – tradicional ponto de encontro de proprietários de carrões na capital paulista.

Na gravação, feita no fim de julho, o youtuber Rodrigo Novo, do canal DUB Brasil, surpreende-se ao ver a motorista:

“Era uma velha! Você viu? Era uma velha dirigindo um Porsche!”, comenta.

O vídeo viralizou e rendeu a Anaclaudia o apelido “Velha da Porsche”. Longe de ser idosa, ela leva tudo na brincadeira e até se apropriou da alcunha.

“Não fico ofendida. É óbvio que não me sinto assim, mas estava treinando para este momento. Meu filho de 15 anos já me chama de velha há algum tempo”, conta a psicóloga.

Foi por meio do outro filho, com 20 anos de idade, que a psicóloga descobriu o “xingamento” e não se fez de rogada: reproduziu o vídeo em sua conta no TikTok, acompanhado da frase “Ser velha tem suas vantagens” – segundo ela, a publicação já somava 1 milhão de acessos em cerca de três horas após ir ao ar. Até ontem, essa postagem acumulava 4,2 milhões de visualizações.

Além disso, poucos dias depois, Anaclaudia voltou à Avenida Europa com seu Porsche para conhecer pessoalmente e “tirar satisfação” com o responsável pelo apelido. Para lá de amistoso, o encontro ficou registrado em outro vídeo do DUB Brasil, cujo dono acabou se tornando amigo da neurocientista – Rodrigo preferiu não conversar com nossa reportagem.

“O encontro com o DUB foi coisa do destino, temos vidas completamente diferentes. Fico pensando qual seria a chance de a gente se conhecer”, pondera a dona do 911.

*Com informações Uol



