Proprietários de veículos com placa final 0 têm até o dia 27 de dezembro de 2024 para aproveitar o desconto no pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do ano de 2024.

Para efetuar o pagamento, os proprietários precisam acessar o site www.sefaz.am.gov.br e selecionar a opção “Consultar lançamento e Impressão de DAR IPVA”, onde é possível emitir a guia de pagamento que pode ser pago presencialmente em agências bancárias ou em casas lotéricas.

Confira as datas para pagar o IPVA com desconto

Modalidade Vencimento Quota única

ou 1ª parcela Até dia 31/10

10% de desconto Quota única

ou 2ª parcela Até dia 29/11

5% de desconto Quota única

ou 3ª parcela

(prazo final) Até dia 27/12

Não tem desconto

O pagamento do IPVA 2024 é obrigatório para a regularização do veículo junto aos órgãos de trânsito. Por isso, os proprietários devem estar atentos aos prazos para evitar complicações legais e financeiras.

O post Veículos de placa final 0 têm prazo final para descontos apareceu primeiro em Portal Você Online.