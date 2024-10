O Palmeiras está em negociações com a Sportingbet para se tornar o novo patrocinador master do time masculino. A proposta apresentada pela empresa é a mais atrativa para a diretoria, que busca um acordo na faixa de R$ 150 milhões anuais, podendo chegar a R$ 170 milhões caso algumas metas sejam cumpridas. A presidente do clube, Leila Pereira, expressou sua hesitação em aceitar uma casa de apostas nacional como patrocinador principal, mas reconhece a Sportingbet como uma empresa respeitável. Até o momento, as conversas com outras casas de apostas brasileiras não avançaram, e a Betnacional, que ofereceu R$ 100 milhões anuais, ainda aguarda uma resposta.

Leila também mencionou que suas empresas, Crefisa e FAM, podem se retirar do patrocínio após dez anos, ressaltando a importância de buscar novos parceiros. O contrato atual com Crefisa e FAM garante R$ 81 milhões fixos por temporada, com a possibilidade de atingir R$ 120 milhões, mas é considerado defasado em relação aos valores praticados por outros clubes. A Sportingbet já atua como patrocinadora oficial da Conmebol e está em processo de obtenção de autorização para operar no Brasil. As novas regulamentações para o setor de apostas, que entrarão em vigor no próximo ano, exigem que as casas de apostas tenham sede no país e paguem uma outorga que pode chegar a R$ 30 milhões.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane