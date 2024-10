O candidato Adail Pinheiro (Republicanos) se mantém na liderança na disputa pela Prefeitura de Coari, com 51,7% dos votos, revelou o Instituto Pontual Pesquisas. Na sequência, aparece Harben Avelar (PMB), com 34,1%. Josi Lopes (PT) ficou com 2,1% das intenções de votos.

A pesquisa foi realizada entre 25 e 27 de setembro e ouviu 382 eleitores. A margem de erro é de 5% e o intervalo de confiança é de 95%.

Os que não quiseram opinar ou estão indecisos somam 10,1%. Votos brancos e nulos totalizam 2%.

Do total de entrevistados, 88,9% está decidido em quem votar neste ano. Já 8,8% consideram mudar o voto até domingo, 6/10, dia do primeiro turno. Os que não souberam opinar são 2,3%.

Adail já foi prefeito de Coari por dois mandatos consecutivos, de 2001 a 2008. Em 2012, foi eleito pra um terceiro mandato, mas não concluiu. Em 2015, Adail foi condenado em ação de improbidade administrativa e eve seus direitos políticos suspensos por oito anos.