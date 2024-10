A marca emitiu comunicado informando que a logística para chegada de insumos está comprometida devido às secas no norte.

A Kawasaki emitiu um comunicado no começo desta semana afirmando que a produção da sua fábrica brasileira, localizada em Manaus (AM), está paralisada até o dia 18 de outubro.

O motivo seria a falta de matéria-prima para a produção das suas motos.

Durante esse período, a japonesa adotará o regime de férias coletivas para os colaboradores envolvidos diretamente na produção de motocicletas.

A Kawasaki explica que essa paralisação na fábrica é decorrente das dificuldades logísticas no transporte de insumos vindos do exterior, que utilizam o Canal do Panamá como rota marítima.

O Canal do Panamá enfrenta uma grande escassez de águas devido a mudanças climáticas e falta de chuvas. Este problema que resiste há várias estações ameaça a existência da rota, que este ano completou o 110º aniversário.

É importante lembrar que, como confirma a Kawasaki, todos os modelos dispostos no site da japonesa são fabricados no Brasil.

