O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) combateu, entre 1° a 30 de setembro, mais de 6.600 focos de incêndio no estado. De acordo com dados da Sala de Situação, 1.173 focos foram combatidos na capital e 5.430 nos municípios do interior. A intensificação das ações de combate aos incêndios por meio das Operações Aceiro e Céu Limpo tem acontecido desde o mês de junho, quando as missões foram lançadas pelo Governo do Amazonas.

De acordo com o subcomandante-geral do CBMAM, coronel Reinaldo Menezes, já é possível perceber uma diminuição dos focos de incêndio na região sul do Amazonas. Contudo, ao longo do mês de setembro, houve um aumento das ocorrências na região metropolitana.

“Durante o mês de setembro nós percebemos uma redução gradual no número de incêndios florestais nos munícipios do sul do estado, principalmente, aqueles que compõem o chamado arco do foco. Em contrapartida, tivemos um aumento dos focos nos municípios próximos à capital, como por exemplo, na região da Cachoeira do Castanho, em Iranduba, onde atuamos por quase duas semanas para conter o incêndio”, enfatizou coronel Reinaldo Menezes.

De junho até setembro, o CBMAM já combateu mais de 19 mil focos de incêndio no Amazonas, por meio das operações Aceiro no sul do estado, e Céu Limpo, na capital e região metropolitana. Além disso, houve o reforço no efetivo, com a incorporação dos 200 novos alunos soldados e 53 alunos oficiais, convocados pelo Governo e capacitados pelo CBMAM.

Ampliação de bases operacionais

No dia 26 de setembro, o governador Wilson Lima anunciou a aprovação do valor de R$ 45 milhões para o combate às queimadas. O recurso é proveniente do Fundo Amazônia e será usado para a implementação de brigadas de incêndios em 21 municípios do interior, que juntos representam 95% dos incêndios no Amazonas. A instalação das novas bases deve ser totalmente realizada até o primeiro semestre de 2025.

Ação integrada

Além da atuação direta no combate aos incêndios por meio do Corpo de Bombeiros, o Governo do Amazonas também tem reforçado o trabalho de monitoramento e fiscalização com os órgãos estaduais de segurança pública e meio ambiente. Ao todo, mais de 800 agentes, incluindo bombeiros, brigadistas e Força Nacional atuam nas linhas de frente no combate aos incêndios.