O atual prefeito Dàvid Almeida (Avante) vem confirmando a liderança nas últimas pesquisa de intenção de votos rumo a releição à Prefeitura de Manaus. Na quinta pesquisa da Perspectiva Mercado e Opinião, divulgada na manhã desta quarta-feira (2), ele aparece com 38,0% reforçando a larga vantagem que mantém sobre o 2º colocado, o deputado e presidente da Asssembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Roberto Cidade (União Brasil) candidato do governador Wilson Lima, que tem 20,0%.

Caso o prefeito consiga conquistar os 3,6% de brancos e nulos, somados aos 3,7% dos que não sabem e não responderam aos pesquisadores da Perspectiva e Mercado e Opinião, ainda há chances de levar no primeiro turno, com a margem de erro de 2,6%.

Do contrário, David Almeida (Avante) já estaria garantido no segundo turno enfrentando Roberto Cidade. Nesse caso em uma possível disputa, David Almeida se mostra favorito no confronto com Roberto Cidade, com 51,6% dos votos, enquanto o candidato do União Brasil com 34,1%.

No estudo onde a pesquisa é espontânea, quando o entrevistador pergunta ao eleitor apenas em quem ele votaria, sem apresentar uma relação com os nome dos candidatos, Almeida apresenta 30,2%, contra 18,4% de Cidade.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número AM-02031/2024 e foi realizado pela equipe da Perspectiva no último dia 30 de setembro junto a 920 eleitores em uma coleta domiciliar presencial.

A pesquisa tem uma margem de erro média de 2,36 pontos percentuais e desvio padrão de 1,10 ponto percentual. O estudo apresenta um nível de confiança de 95%, segundo informações da Perspectiva.

Os outros candidatos

O deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) ocupa a terceira posição na pesquisa, superando o até então favorito ao segundo turno com David Almeida, deputado Federal Amom Mandel (Cidadania). Ele apresentou uma oscilação positiva de 1,4 pontos percentuais na última semana, o que pode ser atribuído à presença do ex-presidente Jair Bolsonaro no último domingo. Assim chegou a 15,8%.

O candidato Amom Mandel (Cidadania) foi ultrapassado e caiu para a quarta posição com 14%, tecnicamente empatado com o Capitão Alberto Neto, de acordo com a margem de erro da pesquisa de 2,6%.

Ainda segundo a pesquisa da Perspectiva, “é comum que os últimos dias que antecedem as eleições apresentem variações nas intenções de voto dos candidatos”.

O post Prefeito David Almeida tem quase dobro de votos sobre 2º colocado em Manaus, diz Perspectiva apareceu primeiro em Portal Você Online.